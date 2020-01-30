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Sivasspor'da Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi

SİVAS HABERLERİ  | 30.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Sivasspor'da Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi

SİVAS (AA) - Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Camara, Sivasspor'un sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesinde çeşitli testlere tabi tutuldu.

Fransız futbolcu, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Camara'nın sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Samba Camara Sivasspor SÜPERLİG

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