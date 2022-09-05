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Sivasspor'da, Slavia Prag maçının programı belli oldu

05.09.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da, Slavia Prag maçının programı belli oldu

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor ve rakibinin maç öncesi programı belli oldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slavia Prag'ı taşıyan uçak 6 Eylül Salı günü saat 21.35'te Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na iniş yapacak.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay ve Yunan futbolcu Charis Charisis, 7 Eylül Çarşamba günü saat 12.00'de maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Sivas temsilcisi, kulüp tesislerinde saat 17.00'de basına ilk 15 dakikası açık antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky ve bir futbolcu 7 Eylül Çarşamba günü saat 17.30'da karşılaşmanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Konuk ekip saat 18.00'de ise stadyumda son antrenmanı yapacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

Sivasspor ile Slavia Prag, 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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