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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

02.07.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesindeki Kaya Green Park'ta yaptığı antrenmanla start verdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Sivasspor'un kamp yaptığı otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

İdmana kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferleri Sefa Yılmaz ile Koray Altınay da katıldı.

Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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