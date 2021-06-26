Sivasspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolü sürüyor

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolü devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular Erdoğan Yeşilyurt ve Aaron Appindangoye, Medicana Sivas Hastanesi'nde, A takım kalecilerinden Emre Satılmış ise İstanbul'da Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

