Sivasspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolü sürüyor

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolü devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular Erdoğan Yeşilyurt ve Aaron Appindangoye, Medicana Sivas Hastanesi'nde, A takım kalecilerinden Emre Satılmış ise İstanbul'da Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
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