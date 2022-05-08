Sivasspor'da Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı hazırlıkları başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla dayanıklılık çalışmasıyla devam etti.

Ardından geniş alan çok pas çalışan futbolcular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor, 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.



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