YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor'dan 4 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

Sivasspor'dan 4 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

SİVAS HABERLERİ  | 09.11.2020 12:15 | Son Güncelleme

Sivasspor'dan 4 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'da 4 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivassporlu futbolcu Fayçal Fajr, Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Eleme Grubu’nda 13-17 Kasım tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi.

Max Gradel ise Fildişi Sahili’nin aynı kupada 12-17 Kasım’da Madagaskar ile oynayacağı maç için milli takıma çağrıldı.

Casimir Ninga da Çad Milli Takımı'nın bu kupada 11-15 Kasım'da Gine ile oynayacağı eleme maçı kadrosuna davet edildi.

Samba Camara ise Mali’nin, Afrika Uluslar Şampiyonası grup maçında 13-17 Kasım tarihlerinde Namibya ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı.

Sivasspor, milli takım daveti alan 4 futbolcuya başarı diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çok kötü bir süreç geçirdim' dedi, yaşadıklarını anlattı 'Çok kötü bir süreç geçirdim' dedi, yaşadıklarını anlattı
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
En Çok Okunan Yerel Haberler

Sivas Namaz Vakitleri 9 Kasım Pazartesi

İmsak
05:37
Sabah
07:03
Öğle
12:21
İkindi
15:04
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

Sivas Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Pazartesi

Ada Eczanesi
Merkez
Berkay Eczanesi
Merkez
Subaşı Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.