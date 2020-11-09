Sivasspor'dan 4 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'da 4 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivassporlu futbolcu Fayçal Fajr, Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Eleme Grubu’nda 13-17 Kasım tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi.

Max Gradel ise Fildişi Sahili’nin aynı kupada 12-17 Kasım’da Madagaskar ile oynayacağı maç için milli takıma çağrıldı.

Casimir Ninga da Çad Milli Takımı'nın bu kupada 11-15 Kasım'da Gine ile oynayacağı eleme maçı kadrosuna davet edildi.

Samba Camara ise Mali’nin, Afrika Uluslar Şampiyonası grup maçında 13-17 Kasım tarihlerinde Namibya ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı.

Sivasspor, milli takım daveti alan 4 futbolcuya başarı diledi.

