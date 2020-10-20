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Sivasspor'dan, Medipol Başakşehir'e başarı mesajı

SİVAS HABERLERİ  | 20.10.2020 19:36 | Son Güncelleme

Sivasspor'dan, Medipol Başakşehir'e başarı mesajı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında bugün deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'e başarı mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Demir Grup Sivasspor'umuz ile birlikte bu sezon ülkemizi Avrupa sahnesinde temsil edecek Başakşehir Futbol Kulübüne, Leipzig karşısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Demir Grup Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında 22 Ekim Perşembe günü İspanyol temsilcisi Villarreal ile deplasmanda karşılaşacak.

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