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Sivasspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

SİVAS HABERLERİ  | 08.04.2020 16:24 | Son Güncelleme

Sivasspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ve teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivas Valisi Salih Ayhan'a makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira katkıda bulunan Sivasspor yönetimine, teknik heyetine ve futbolculara teşekkür eden Ayhan, Sivasspor'un Sivas Vefa Sosyal Destek Grubu'na da gıda kolisi desteği sağladığını belirtti.

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Futbol Rıza Çalımbay Sivas Valisi Salih Ayhan Sivasspor SÜPERLİG

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