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Sivasspor'dan sakatlığı bulunan futbolcular hakkında açıklama

28.01.2021 22:14 | Son Güncelleme:
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Kırmızı-beyazlılarda savunma oyuncusu Marcelo Goiano 6 ay, orta saha oyuncuları Claudemir ve Erdoğan Yeşilyurt birer maç sahalardan uzak kalacak

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcular Marcelo Goiano, Claudemir ve Erdoğan Yeşilyurt'un sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, sakatlığı bulunan futbolcular hakkında kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.

Buna göre, sol kalça ekleminde uzun süredir devam eden kronik sıkışma problemi nedeniyle ameliyat edilmesine karar verilen savunma oyuncusu Marcelo Goiano'nun rehabilitasyonunun en az 6 ay sürmesini planlanıyor.

Kasımpaşa maçının ardından yapılan kontrollerde sağ arka adalesinde seviye 1 yırtık tespit edilen ve tedavisine başlanan orta saha oyuncusu Claudemir ise Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Sol dizinde ve diz arkası bağlarında hafif ödem bulunan ve tedavisine başlanan orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un da Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası takımla çalışmalara başlaması öngörülüyor.

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