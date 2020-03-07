YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivassporlu Fernando'nun aklı yeniden liderlikte:

Sivassporlu Fernando'nun aklı yeniden liderlikte:

SİVAS HABERLERİ  | 07.03.2020 11:08 | Son Güncelleme

"(Galatasaray maçı) Zor ama bir o kadar da güzel bir maç olacak. Herkesin oynamak istediği bir maç. Önemli olan konsantrasyonumuzu yüksek tutmak ve ona göre hazırlanmak" - "Galatasaray maçında baskı falan hissetmiyoruz. Her maçta nasılsa sadece onun baskısını hissediyoruz. Bu maçta galip geldikten sonra liderlik koltuğuna daha yaklaşmış olacağız, böyle bir durum var"

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı oyuncusu Fernando Andrade, ligde Galatasaray'ı yenip yeniden liderlik koltuğuna oturmak için önemli bir avantaj yakalamak istediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında Porto'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Fernando, gol yollarındaki etkisiyle dikkati çekiyor.

Sivasspor formasıyla Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'a karşı gol sevinci yaşayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando, başarılı performansıyla adından söz ettiriyor.

Fernando, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı formayı giymekten mutlu olduğunu bildirdi.

Sivasspor'un bu sezonki başarısının tesadüf olmadığını vurgulayan Fernando, şampiyonluk yarışında sonuna kadar yer almak istediklerini vurguladı.

- "Zor ama bir o kadar da güzel bir maç olacak"

Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahalarında Galatasaray ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacağını anımsatan Fernando, "Zor ama bir o kadar da güzel bir maç olacak. Galatasaray maçı herkesin oynamak istediği bir maç. Önemli olan konsantrasyonumuzu yüksek tutmak ve ona göre hazırlanmak." dedi.

Rakiplerinin Galatasaray olmasının kendileri üzerinde bir baskı oluşturmadığını vurgulayan Fernando, "Galatasaray maçında baskı falan hissetmiyoruz. Her maçta nasılsa sadece onun baskısını hissediyoruz. Bu maçta galip geldikten sonra liderlik koltuğuna daha yaklaşmış olacağız, böyle bir durum var." diye konuştu.

Süper Lig'de zirve yarışında ve puan cetvelinin alt sıralarında takımların puanlarının birbirine çok yakın olduğunu dile getiren Fernando, ligin 22. haftasında kaptırdıkları liderlik koltuğuna yeniden oturmak için Galatasaray maçını kazanmaları gerektiğini ifade etti.

- "Ligin kaderi için önemli bir maç"

Bu bilinçle hafta boyu yoğun çalıştıklarını belirten Fernando, hedeflerini galibiyet üzerine kurduklarını söyledi.

Hedefe maç maç baktıklarını ve her karşılaşmayı final olarak gördüklerini aktaran Fernando, "Önümüzde 10 maç var. Galatasaray maçının sonucundaki galibiyet ya da yenilgi ligin kaderinde bizim için çok etkili olabilir. Bunun farkındayız ve ona göre hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İç sahada taraftar desteğini de arkalarına alarak Galatasaray maçını kazanmak istediklerini belirten Fernando, "Taraftarların tribünleri tamamen dolduracağını düşünüyoruz, buna da eminiz. Taraftarımızın önünde elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve onları mutlu edeceğiz. İnşallah bunu da başarırız." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardıTarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Fernando Futbol SÜPERLİG

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Sivasspor için birlik ve beraberlik programı

Sivasspor için birlik ve beraberlik programı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Ceyhan’da vatandaşlara nikotin ölçümü yapıldı

Ceyhan’da vatandaşlara nikotin ölçümü yapıldı

Sivas Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:49
Öğle
12:48
İkindi
16:02
Akşam
18:37
Yatsı
19:54

Sivas Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Akın Eczanesi
Merkez
Bağdat Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Süha Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

MHP’li vekilden VAR tepkisi

MHP’li vekilden VAR tepkisi

Sivas’ta eller semaya açıldı

Sivas’ta eller semaya açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.