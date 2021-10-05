Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin'in babası Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'in 52 yaşında yaşamını yitiren babası Ziyati Kesgin'in cenazesi, Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Ziyati Kesgin için Turhal Kesikbaş Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kesgin'in cenazesi, daha sonra Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Keskin'in oğlu Kerem Atakan Kesgin ve ailesi ile vatandaşlar katıldı.



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