YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: "Türkiye'de kalmak bana daha mantıklı geliyor"

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: "Türkiye'de kalmak bana daha mantıklı geliyor"

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.05.2020 13:31 | Son Güncelleme

"Bu sezon sözleşmem bitiyor ve kritik bir karar vermek zorundayım. Ancak dünya bu haldeyken kararımı ona göre vermek zorundayım. Çünkü futbol ekonomisi değişecek. Futbola döndüğümüzde ortamın nasıl olacağını bilmiyoruz" - "Sekiz haftalık süreçte inanılmaz bir fikstür avantajımız var. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu süreci iyi geçirirsek Sivasspor'u ligin zirvesinde bırakabiliriz" - "Sekiz haftayı sanki çok mutlu olmayarak oynamak zorunda kalacağız gibime geliyor. İnşallah her şey güzel olur ve o keyifte futbol oynarız ve sonunda şampiyonluğa biz ulaşırız"

İSTANBUL (AA) - Demir Grup Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini belirterek, Türkiye'de kalmasının mantıklı olduğunu ancak Avrupa'ya gitmenin de planları arasında bulunduğunu kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonunun Tam Saha dergisinde röportajı yayımlanan Mert Hakan, kariyer planı, bu sezonki performansı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili açıklamada bulundu.

Süper Lig'de attığı 6 golün yanı sıra hücumdaki etkili performansıyla beğeni toplayan ve adı transfer haberlerinde sıkça yer alan 25 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon sözleşmem bitiyor ve kritik bir karar vermek zorundayım." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle oluşan duruma değinen Mert Hakan, şunları ifade etti:

"Dünya bu haldeyken kararımı ona göre vermek zorundayım. Çünkü futbol ekonomisi değişecek. Futbola döndüğümüzde ortamın nasıl olacağını bilmiyoruz. Hangi ülkenin ne halde olacağını bilmiyoruz. Bu süreçte Türkiye olarak iyi durumdayız. Türkiye'de kalmak bana daha mantıklı geliyor ama sürecin neyi getirip, neyi getirmeyeceğini bilmiyoruz. Her şey günlük güneşlikken hayatımız bir anda ne hale geldi. Bundan sonrasını kestiremeyiz. Tabii ki benim planlarım var. Planlarım içerisinde Avrupa'da oynamak da var. Türkiye'de oynadıktan sonra da bu olabilir, doğrudan da olabilir. Bu süreç geçtikten sonra bunu oturup konuşacağız. Bu konuda ülkemiz çok sağlıklı durumda. O yüzden Türkiye'de kalmayı düşünebilirim. Türkiye'de oynadıktan sonra Avrupa'ya gitmeyi düşünebilirim. Şu anda kafa yapım bu şekilde ama tabii ki neyin ne olacağı belli olmaz."

- Şampiyonluğa inanıyor

Mert Hakan, Süper Lig'de şampiyon olabileceklerini belirterek, bunun için fikstür avantajına sahip olduklarını vurguladı.

Sezona iyi başladıklarını ve ilk yarıyı lider bitirdiklerini hatırlatan kırmızı-beyazlı futbolcu, "Ligin en iyi futbol oynayan ekibiydik. Hala da iyi oynadığımızı düşünüyorum ama ikinci devre çok şanssızlıklar yaşadık. Emre Kılınç kardeşim sürekli sakatlıklarla uğraştı. Fernando altı hafta sakattı. Bir türlü ilk devredeki kadromuzla oynayamadık ama yine de iyi işler yaptık." şeklinde görüş belirtti.

Mert Hakan, şampiyonlukta önemli rakipleri olduğunu anlatarak, "İlk devrenin şu an sadece iki puan gerisindeyiz. Tabii ki diğer takımlar çıkış yakaladı. Bunlar ligimizin önde gelen ekipleri ve yıllardır ikinci yarılara hep bu şekilde başlamışlardır. Ancak hiçbir şekilde kötü düşünmüyoruz. Sekiz haftalık süreçte inanılmaz bir fikstür avantajımız var. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. O yüzden inanırsak bu aranın bize yarayacağını düşünüyorum. Üzerimize çok yük binmişti ve dinlenebileceğimizi düşünüyorum. Bu süreci iyi geçirirsek Sivasspor'u ligin zirvesinde bırakabiliriz." açıklamasını yaptı.

- "Sanki çok mutlu olmayarak oynamak zorunda kalacağız"

Demir Grup Sivassporlu futbolcu, Süper Lig'de kalan 8 haftayı mutlu olmayarak oynamak zorunda kalacaklarını hissettiğini belirtti.

Salgın sürecinin bir an önce geçmesi dileğinde bulunan Mert Hakan, şöyle devam etti:

"Dünya ve Türkiye olarak sıkıntılı günler geçiriyoruz. İnşallah atlatırız ve dönüp işimizi yapmaya başlarız. Ondan sonra oluşacak sürecin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir olay atlatmış olacağız. Ben her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Eski hayata çok büyük bir özlem var. Hayatımızın ne kadar değerli olduğunu bu süreçte anladık. Ondan sonraki süreçte de zamanın kıymetini bileceğimizi düşünüyorum. İnşallah döndüğümüzde seyircili bir ortamla başlarız ama çok mümkün gözükmüyor. Temennim bu yönde. Sekiz haftayı sanki çok mutlu olmayarak oynamak zorunda kalacağız. İnşallah her şey güzel olur ve o keyifte futbol oynarız ve sonunda şampiyonluğa biz ulaşırız."

Koronavirüs sürecini nasıl geçirdiğini anlatan Mert Hakan, "Ailemle birlikteyim. Bir gün tesise gidip koşu yapıyorum. Hocayla ayak tenisi oynuyoruz temassız şekilde. Bir gün de evimde denge, kuvvet çalışmaları yapıyorum. Psikolojik olarak zor bir süreç ama buna mecburuz. Ligler büyük ihtimalle haziranda başlayacak. O güne kadar kendimizi hazır tutmak zorundayız. Sezon başı kampı gibi 2-3 haftalık süreç bizlere verilecek. Biz de bir şekilde sezona hazır tutacağız kendimizi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tek hayalim A Milli Takım"

Mert Hakan Yandaş, hayalinin A Milli Takım forması giymek olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar hiçbir kategoride milli takım forması giymediğini hatırlatan Mert Hakan, "Bundan sonraki tek hayalim A Milli formaya ulaşabilmek. Aday gösteriliyordum ama böyle bir süreç ortaya çıktı. Vardır her şeyde bir hayır. İnşallah istediğim ve hayal ettiğim A Milli Takım formasına kavuşurum ve ülkem için hizmet ederim." açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ne yapacağını şaşırdı! Ne yapacağını şaşırdı!
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Futbol Mert Hakan Yandaş Tam Saha TFF Türkiye Futbol Federasyonu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Çiftlik evine kumar baskını

Çiftlik evine kumar baskını

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:55
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:07
Yatsı
21:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Görme engellilerin tecavüz davası

Görme engellilerin tecavüz davası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.