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  4. Sivassporlu Uğur Çiftçi ile Kayserisporlu Zoran Kvrzic, PFDK'ye sevk edildi

Sivassporlu Uğur Çiftçi ile Kayserisporlu Zoran Kvrzic, PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.01.2020 18:59 | Son Güncelleme

Sivassporlu Uğur Çiftçi ile Kayserisporlu Zoran Kvrzic, PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Demir Grup Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi ile Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Zoran Kvrzic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş müsabakasında oyundan atılan Uğur Çiftçi ile Aytemiz Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Zoran Kvrzic, kural dışı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Hukuk Müşavirliği, ayrıca Süper Lig'den Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel Denizlispor'u saha olayları, Galatasaray'ı çirkin ve kötü tezahürat, Demir Grup Sivasspor'u ise 6 futbolcusunun sarı kart, 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye yolladı.

Antalyaspor antrenörü Tahsin Tam da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

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