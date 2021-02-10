Sivassporlu Ziya Erdal ve Claudemir Türkiye Kupası'nı Sivas'a getirmek istiyor

Türkiye Kupası'nı önemsediklerini vurgulayan Ziya, "Bunun ilk adımı da Antalyaspor maçı. Zor bir maç olacak. Diğer takımlar da Süper Lig'in kariyerleri ekipleri. Bu sene kupaya çok önem veriyoruz. İnşallah Antalyaspor maçını kazanıp, sonrasında da yarı finali geçip final oynamak istiyoruz. İnşallah o kupayı da Sivas'a getiririz." dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (SCÜ) kuruluşunun 47. yıl dönümü dolayısıyla SCÜ Kurumsal İletişim Merkezi'nin (KİMER) video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği yayına katılan Claudemir ve Ziya Erdal, Türkiye Kupası ve lig hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 21 takım olması, Avrupa Kupaları'nda mücadele etmeleri ve ardından Türkiye Kupası dolayısıyla yoğun bir maç trafiği yaşadıklarını aktaran Ziya, şunları kaydetti:

"Bunların yanı sına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bizi gerçekten etkiledi. Koronavirüs takımımız açısından bayağı sıkıntılı geçti ama son 1 aydır toparladık. Bunun yanında da sakat oyuncularımız olunca kadro derinliği oluşturamadık. Bazı maçlara 12-13 kişi gittik. Sayımız fazla olsaydı, tam kadro gidebilseydik eminim ki UEFA Avrupa Kupası'nda tur atlayabilirdik. Sonuna kadar mücadele ettik, her şeyimizi verdik ama olmadı. İlk başlarda 3-4 günde bir maç oynamak bizi zorluyordu ama alışınca bunun üstesinden gelmeye başladık. Belki şu anda ligde istediğimiz yerde değiliz ama çok hafta var. Yavaş yavaş üstlere oynayan bir Sivasspor izleyeceğiz inşallah."

- "Finalde kupayı elde edeceğimize inanıyorum"

Orta saha oyuncusu Claudemir ise kupada zorlu bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını belirtti.

Maçı kazanacaklarına inancının tam olduğunu dile getiren Claudemir, "Maç zaten zorlu olacak. Bu süreçte Antalyaspor'u geçsek de karşımıza kariyerli takımlar çıkabilir. Antalyaspor'u geçen seneden de tanıyoruz, onlarla yaptığımız maçlardan da biliyoruz. Sadece bu maçla yetinmeyip, finale kadar gidip, finalde de kupayı elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.