Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisine Kayserispor son verdi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligde son olarak 13. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, 14. haftada evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenerek yenilmezlik serisi başlattı.

Sivasspor, 15. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, 16. haftada sahasında Galatasaray'ı 1-0 ve 17. haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti, 18. haftada Çaykur Rizespor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Ligin 19. haftasında Kayserispor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisinin 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivasspor, Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 12. sırada tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, 19 haftalık periyotta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.



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