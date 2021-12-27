YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisine Kayserispor son verdi

Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisine Kayserispor son verdi

27.12.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisine Kayserispor son verdi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligde son olarak 13. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, 14. haftada evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenerek yenilmezlik serisi başlattı.

Sivasspor, 15. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, 16. haftada sahasında Galatasaray'ı 1-0 ve 17. haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti, 18. haftada Çaykur Rizespor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Ligin 19. haftasında Kayserispor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisinin 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivasspor, Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 12. sırada tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, 19 haftalık periyotta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...
PARTNER"Bir ömür yetmez""Bir ömür yetmez"
Sivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyorSivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor

Sivas Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:45
Öğle
12:38
İkindi
15:00
Akşam
17:21
Yatsı
18:46

Sivas Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazartesi

Duman Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Yörükoğlu Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Duman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.