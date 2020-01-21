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  4. Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

SİVAS HABERLERİ  | 21.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

Bir dizi temasta bulunmak üzere Sivas’a gelen Japonya Ankara Büyük elçisi Akio Miyajama, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i de ziyaret etti.Sivasspor’un da konuşulduğu ziyarette başarı dileklerini ileten Büyük elçi Miyajama, Sivasspor’un çok başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyerek bu başarının sırrını Başkan Bilgin’e sordu.Başkan Hilmi Bilgin’de Sivasspor’un istikrarlı bir yönetime sahip olduğunu belirterek, “Kulüp başkanımız 17 yıldır takımı yönetiyor.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Sivas’a gelen Japonya Ankara Büyük elçisi Akio Miyajama, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i de ziyaret etti.
Sivasspor’un da konuşulduğu ziyarette başarı dileklerini ileten Büyük elçi Miyajama, Sivasspor’un çok başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyerek bu başarının sırrını Başkan Bilgin’e sordu.
Başkan Hilmi Bilgin’de Sivasspor’un istikrarlı bir yönetime sahip olduğunu belirterek, “Kulüp başkanımız 17 yıldır takımı yönetiyor. Aynı zamanda teknik heyetimiz oldukça başarılı. Futbolcu arkadaşlarımızın da özverili mücadeleleri başarıyı getirdi” dedi.
Ziyaretin anısına Başkan bilgin Büyük elçi Miyajama’ya Sivas el sanatlarından oluşan bir set takdim etti.

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