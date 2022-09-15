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Sivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kayboldu

15.09.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor, UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile sahaya çıkacak

İSTANBUL (AA) - UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun ikinci haftasında Romanya ekibi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, formalarının kaybolduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız, UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile sahaya çıkacaktır." denildi.

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