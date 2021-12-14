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Sivasspor'un galibiyet serisi 3 maça çıktı

14.12.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'un galibiyet serisi 3 maça çıktı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un galibiyet serisi 3 maça yükseldi.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Ligin 14. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0, 15. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, son olarak 16. haftada dün iç sahada Galatasaray'ı 1-0 yenerek, galibiyet serisini sürdürdü.

Geride kalan 16 haftalık periyotta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, 22 puanla 10. sıraya yükseldi.

Sivasspor, ligin 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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