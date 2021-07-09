Sivasspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Kayode, sağlık kontrolünden geçti

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeniden kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Nijeryalı golcü Olarenwaju Kayode, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk Kulübü ile yeniden varılan anlaşmanın ardından 2021-2022 sezonu sonuna kadar kiralanan Kayode'nin ilk olarak Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kan tetkikleri yapıldı.
Daha sonra hastanenin ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Kayode'nin sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.
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