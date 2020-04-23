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Sivasspor’un minik taraftarından 23 Nisan kutlaması

SİVAS HABERLERİ  | 23.04.2020 15:02 | Son Güncelleme

Sivasspor’un minik taraftarları istiklal marşının bir bölümünü okuyarak oluşturdukları 58 saniyelik video kliple 23 Nisan’ı evlerinde kutladıKorona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkamayan Sivasspor’un minik taraftarları İstiklal Marşının ilk iki kıtasını okuyarak oluşturdukları video klipte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladılar.

Sivasspor’un minik taraftarından 23 Nisan kutlaması

Sivasspor’un minik taraftarları istiklal marşının bir bölümünü okuyarak oluşturdukları 58 saniyelik video kliple 23 Nisan’ı evlerinde kutladı
Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkamayan Sivasspor’un minik taraftarları İstiklal Marşının ilk iki kıtasını okuyarak oluşturdukları video klipte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladılar. 58 saniyelik oluşturulan klip Sivasspor’un resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşılan video klip bir çok kişi tarafından izlenerek beğeni topladı.

Sivasspor’un minik taraftarından 23 Nisan kutlaması

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Sivas Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:36
Öğle
12:35
İkindi
16:21
Akşam
19:25
Yatsı
20:51

Sivas Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aksu Eczanesi
Merkez
Berkay Eczanesi
Merkez
Doğruyol Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
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