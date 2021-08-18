Sivasspor'un rakibi Kopenhag, Sivas'a geldi

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Danimarka temsilcisi Kopenhag, Sivas'a geldi.

Nuri Demirağ Havalimanı'na özel uçakla gelen kafile, otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Kopenhag, akşam saatlerinde Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak ve kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Kopenhag, yarın saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin yönetecek.



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