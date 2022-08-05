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Sivasspor'un Süper Lig'de konuğu Gaziantep FK

05.08.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'un Süper Lig'de konuğu Gaziantep FK

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Takımda, sol alt adalesinde yırtık tespit edilen orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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Gaziantep FK demir grup sivasspor futbol süperlig

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