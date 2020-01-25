Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Claudemir Domingues de Souza, "Demir Grup Sivasspor, şu ana kadar lider kalmayı başarmış. Bu, büyük bir başarı. Üstüme düşen rol neyse ben de bu rolün gerekliliklerini yerine getirmek için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Claudemir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, güzel şeyler yapacaklarına inandığını vurguladı.

Claudemir, "Buraya büyük bir ekibin parçası olmak için geldim. Takımımızda Marcelo Goiano gibi arkadaşlarım var. Tanıştığım kişilerle oynayacak olmaktan dolayı da çok mutluyum. Buraya elimi taşın altına sokmaya geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Gelmeden önce Marcelo ile görüştüm. Marcelo, ligin ne kadar yüksek kalitede olduğunu ve iyi oyuncuların var olduğundan bahsetti. Demir Grup Sivasspor hakkında da çok güzel şeyler söyledi. O yüzden ben de buraya gelmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Mücadeleci bir futbolcu olduğunu aktaran Claudemir, şunları kaydetti: