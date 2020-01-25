YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

SİVAS HABERLERİ  | 25.01.2020 21:38 | Son Güncelleme

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Claudemir Domingues de Souza, "Demir Grup Sivasspor, şu ana kadar lider kalmayı başarmış. Bu, büyük bir başarı. Üstüme düşen rol neyse ben de bu rolün gerekliliklerini yerine getirmek için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Claudemir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, güzel şeyler yapacaklarına inandığını vurguladı.

Claudemir, "Buraya büyük bir ekibin parçası olmak için geldim. Takımımızda Marcelo Goiano gibi arkadaşlarım var. Tanıştığım kişilerle oynayacak olmaktan dolayı da çok mutluyum. Buraya elimi taşın altına sokmaya geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Gelmeden önce Marcelo ile görüştüm. Marcelo, ligin ne kadar yüksek kalitede olduğunu ve iyi oyuncuların var olduğundan bahsetti. Demir Grup Sivasspor hakkında da çok güzel şeyler söyledi. O yüzden ben de buraya gelmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Mücadeleci bir futbolcu olduğunu aktaran Claudemir, şunları kaydetti:

"Doksan dakika sahada savaşan ve kendini gösteren bir oyuncuyum. Kariyerim boyunca giydiğim forma için savaştım. Biz böyle alıştık ve böyle bir kültürden geliyoruz. Burada da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ayrıca lider olmak büyük bir başarı. Süper Lig'in, üst düzey bir lig olduğunu biliyorum. Sıralamaya baktığımız zaman bütün takımlar birbirine çok yakın. Bu da şunu gösteriyor, bir sürü iyi takım var. Bu kadar birbirine yakın takımlar arasında Demir Grup Sivasspor'un lider olması kolay bir şey değil. Demir Grup Sivasspor, şu ana kadar lider kalmayı başarmış. Bu, büyük bir başarı. Bunu devam ettirmek için ben de takıma yapılan takviyelerden biriyim. Üstüme düşen rol neyse ben de bu rolün gerekliliklerini yerine getirmek için elimden geleni yapacağım."

Demir Grup Sivasspor'un sürekli mücadele ederek bugünlere geldiğini belirten Claudemir, "Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız Çaykur Rizespor maçında da takımımızın kazanması için elimden geleni yapacağım. Maçta görev aldığım takdirde ben de elimden geleni yapacağım. Bu savaşta ben de yer alacağım. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Tanınmış müteahhit uyardıTanınmış müteahhit uyardı
Sivas’ta yardım seferberliğiSivas’ta yardım seferberliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Claudemir Demir Grup Sivasspor Futbol SÜPERLİG

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtardan örnek bir hizmet

Muhtardan örnek bir hizmet

DOTED depremzedelere kapılarını açtı

DOTED depremzedelere kapılarını açtı

Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Maltepe’den Elazığ’a yardım eli

Maltepe’den Elazığ’a yardım eli

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Sivas Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:12
Sabah
07:39
Öğle
12:49
İkindi
15:26
Akşam
17:50
Yatsı
19:11

Sivas Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Duygu Eczanesi
Merkez
Hikmet Eczanesi
Merkez
İrfan Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Mercan Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.