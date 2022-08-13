YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor'un yeni transferi Kader Keita, sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'un yeni transferi Kader Keita, sağlık kontrolünden geçti

13.08.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'un yeni transferi Kader Keita, sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'un yeni transferi Kader Keita, sağlık kontrolünden geçti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Kader Keita, sağlık kontrolüne alındı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fildişi Sahilli ön libero Kader Keita'nın ilk olarak Medicana Sivas Hastanesinde kan tahlilleri yapıldı.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde de muayenesi yapılan Keita'nın sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor, Fildişi Sahilli ön libero Kader Keita'yı renklerine bağladıSivasspor, Fildişi Sahilli ön libero Kader Keita'yı renklerine bağladı
Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması:Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması:
Antalya'da banka şubesi müdürü rehin alındıAntalya'da banka şubesi müdürü rehin alındı
Anahtar Kelimeler:
transfer Sivasspor futbol

Sivas Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:35
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:39
Yatsı
21:08
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

Mesaj kutuları taştı! Gazetede tam sayfa mektup yayınlayınca...

Mesaj kutuları taştı! Gazetede tam sayfa mektup yayınlayınca...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.