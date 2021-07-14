Sivasspor'un yeni transferi Leke Samson James sağlık kontrolünden geçirildi

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Suudi Arabistan temsilcisi Al Qadisiyah'tan transfer ettiği Nijeryalı oyuncu Leke Samson James, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin forvet oyuncusu Leke Samson James'in, ilk olarak Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kan tetkikleri yapıldı.
Daha sonra hastanenin ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Leke Samson James'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.
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