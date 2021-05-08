Sivasspor'un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

Sivas temsilcisi ligin 38. naftasında evinde Helenex Yeni Malatyaspor'u, 39. haftasında ise deplasmanda Gaziantep'i 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 40. haftasında ise Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalarak yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti.

Son 17 karşılaşmada 9 galibiyet ve 8 beraberlik elde edip hanesine 35 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

Ligde çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan kırmızı-beyazlı ekibin, 59 puanı bulunuyor.



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