YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

22.12.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yenilmezlik serisi 5 maça yükseldi.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından ligde çıktığı son 5 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligin 14. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0, 15. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, 16. haftada sahasında Galatasaray'ı 1-0 ve 17. haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Sivasppor, son olarak Çaykur Rizespor ile sahasında 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, son 5 haftada 10 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü.

Geride kalan 18 haftalık periyotta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, 26 puana ulaştı.

Sivasspor, ligin 19. haftasında 27 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldiSivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Sivas Namaz Vakitleri 22 Aralık Çarşamba

İmsak
06:13
Sabah
07:43
Öğle
12:35
İkindi
14:57
Akşam
17:18
Yatsı
18:43

Sivas Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Çarşamba

Aydın Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Kurugöl Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Aydın Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.