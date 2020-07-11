Sivas’ta 1 köy karantina alındı

Sivas ‘ın Zara ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 1 köy karantina alındı.

Sivas Valiliği, ilçe Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan kararla Zara ilçesi, Göhertaş köyünün karantina alındığını soysal medya paylaşımıyla duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “ Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak için; İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre; Zara İlçesi, Göhertaş köyü 10.07.2020 tarihi itibariyle Karantinaya alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır “ ifadelerine yer verildi.

