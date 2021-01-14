Sivas’ta 1 köy karantinaya alındı

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Kayaburun köyü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas’ta korona virüsü tedbirleri kapsamında 1 köy karantinaya alındı. Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak, vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere ilimiz Divriği ilçesi Kayaburun köyü İlçe Hıfzıssıhha kurulunca karantinaya alınmıştır’’ ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, köye giriş ve çıkışları 18.00’dan itibaren yasaklandığı belirtildi.

