YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta 18 derece ile son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Sivas'ta 18 derece ile son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı

12.01.2021 18:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta 18 derece ile son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı

SİVAS (AA) - Hava sıcaklığının gün içerisinde 18 dereceye kadar yükseldiği Sivas'ta, 1930'dan itibaren ocak ayındaki en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Çetin kış şartlarıyla bilinen kentte, bugün hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükselmesiyle son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Sıcak havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda yoğunluğa neden oldu.

Vatandaşlardan Turan Kaçmaz, AA muhabirine, 50 yıldır Sivas'ta yaşadığını belirterek, "Kışın ortasında ilk defa böyle bir sıcak havaya tanık oldum. Kar beklerken hava giderek ısınıyor." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, Sivas'ta ocakta en yüksek sıcaklık 2 Ocak 2010'da 14,6 derece olarak kayıtlara geçmişti. Verilere göre, ocakta en düşük sıcaklık ise 13 Ocak 1950'de sıfırın altında 31,2 derece olarak ölçülmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu

Sivas Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:17
Sabah
07:45
Öğle
12:45
İkindi
15:13
Akşam
17:35
Yatsı
18:58

Sivas Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Aker Eczanesi
Merkez
İçten Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Modern öğretmen odalarını meslek liseleri tasarlayacak

Modern öğretmen odalarını meslek liseleri tasarlayacak

Bu proje 30 ilde uygulanacak

Bu proje 30 ilde uygulanacak

Vali’den TSYD’ye plaket

Vali’den TSYD’ye plaket

Sivas'ta 283 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi

Sivas'ta 283 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi

Gümrük kaçağı saatlere el konuldu

Gümrük kaçağı saatlere el konuldu

Devlet tiyatrolarının salgından olumsuz etkilenen özel tiyatrolara desteği sürüyor

Devlet tiyatrolarının salgından olumsuz etkilenen özel tiyatrolara desteği sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.