Sivas'ta 190 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta gece aralıklarla yağan kar nedeniyle 190 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 190 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar dolayısıyla gelen ihbarlara öncelik veriliyor.

Öte yandan, kar yağışı sonrası Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu.



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