Sivas'ta 195 parça tarihi eser ele geçirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 195 obje ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas-Kayseri kara yolu Kovalı Taşlıdere mevkisinde tarihi eser olabileceği değerlendirilen nesnelerin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Polis, 165 sikke, 12 yüzük ve 18 objeye el koydu.

Bulunan eserlerin seyir halindeki 58 ABD 172 plakalı araçtan atıldığını tespit eden ekipler, yürütülen çalışmanın ardından S.Ç. ile Suriye uyruklu S.K'yı gözaltına aldı.

Haklarında, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında işlem yapılan şüpheliler sevk edildikleri adliyece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

