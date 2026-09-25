Podyumların aranan ismiydi! Şöhreti bırakıp köye yerleşti: Engin Koç'un son hali gündemde

1980 ve 1990'lı yıllarda eğlence dünyasının ivme yaptığı bu dönemlerde mankenler, sadece podyumların değil, açılışların, televizyonların ve beyazperdenin de aranılan figürleriydi. Engin Koç da bu döneme damgasını vurmuş bir isimdi.

Hülya Avşar, Serpil Çakmaklı, Harika Avcı ve Banu Alkan gibi isimlerle kamera karşısına geçen ünlü isim, geçtiğimiz yıllarda İstanbul'u terk ederek, memleketi Sivas'a yerleşti.

Mankenlik yaptığı dönemlerden oldukça farklı bir yaşam tercih eden Engin Koç, köyünde ailesiyle vakit geçiriyor, bahçesiyle ilgileniyor ve doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Sosyal medya hesabından yeni hayatına dair kesitleri sık sık paylaşan Engin Koç bir kez daha son haliyle gündem oldu. Koç'un son haline sosyal medyada; 'çok iyi görünüyor' şeklinde yorumlar yapıldı.

İSTANBUL'DAN YORULDU

İstanbul'u sevdiğini ama kalabalığın insanı yorduğunu belirten Engin Koç, "İstanbul'da artık yaşamak istemiyorum. Çok insan kabalığı, enerjisi çok. Eskiden çok güzeldi, benim geçtiğim zamanlar. İstanbul hala güzel, çok keyifli bir yer ama bence uzun süre kalınacak bir yer değil artık. İnsanlar artık sakin, kafa dinleyecekleri, ruhları dinlenecekleri yer arıyor. Burada insan rahatlıyor" demişti.