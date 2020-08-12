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Sivas’ta 2 Aile Sağlığı merkezinin temeli atıldı

SİVAS HABERLERİ  | 12.08.2020 12:40 | Son Güncelleme

Sivas’ta Kızılırmak ve Eğriköprü mahallerine yapılacak olan 2 yeni Aile Sağlığı Merkezinin temelleri atıldı.Sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığı Sivas’a 2 yeni merkez daha ekleniyor.

Sivas’ta Kızılırmak ve Eğriköprü mahallerine yapılacak olan 2 yeni Aile Sağlığı Merkezinin temelleri atıldı.
Sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığı Sivas’a 2 yeni merkez daha ekleniyor. Kızılırmak Aile Sağlık Merkezi - 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Kardeşler Aile Sağlığı Merkezinin bugün itibariyle temelleri atıldı. Temel atma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cengiz Nayman, Vali Yardımcısı Çağlar Partal, Sivas Belediyesi Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu ve il protokol üyeleri katıldı.
Törende konuşan Vali Ayhan, sağlık alanında yatırımların devam edeceğini, sağlık hizmetinin vatandaşın ayağına götürdüğünü belirterek, "Pandemi sürecinde gördük ki bir ülkenin sağlık sistemi güçlü ise dünyayı kasıp kavuran bir hastalık da olsa üstesinden gelebiliyorsun. Ülkemizde sağlık alanında büyük değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu da bizim, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışının en güzel örneğidir. Dünya ve Türkiye değişirken Sivas’ın da yerinde sayması mümkün değildi. Bu değişimden en büyük payı alan illerin başında geliyoruz. Gerek lojistik, gerek fiziki, gerek bilgi birikim anlamında Türkiye fazlasıyla değişti. Sivas’ta bundan fazlasıyla faydalandı. Bu dönemde kamu hizmetlerinin en büyük önceliği Covid-19 ile mücadele. Bu merkez de bunlardan bir tanesi. İl merkezinde 29, ilçelerde 30 toplam 59 adet aile sağlık merkezimizde 214 aile hekimimiz var. Kırsala hitap eden 117 de aile sağlık birimimiz var. Emek veren herkese teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.

Yıl sonunda hizmete başlaması planlanıyor
Sivas Belediyesi Başkan Vekili Turan Topgül ise yaptığı açıklamada, Covid-19 ile mücadelede birçok ülkenin zorlandığını ancak ülkemizin salgınla en iyi şekilde mücadele ettiğini dile getirerek, "Salgına rağmen alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Bu da ülkemizin büyüklüğünü gösteriyor. Aile sağlık merkezlerimizin de mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fatih Selçuk Moğulkoç ise her iki merkezin de bölgede önemli hizmetler vereceğini belirterek, yıl sonunda hizmete başlanılmasını planladıklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde temel atma töreni gerçekleştirildi.

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