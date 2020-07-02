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Sivas'ta 2 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

SİVAS HABERLERİ  | 02.07.2020 21:39 | Son Güncelleme

Sivas'ta 2 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Suşehri ilçesi Akçağıl ve Solak köylerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Karantina kararının bugün saat 23.59'dan itibaren geçerli olacağı, köylere giriş ve çıkışların yasaklanacağı belirtildi.

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