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Sivas’ta 2019’da 4 bin 302 kişi öldü

SİVAS HABERLERİ  | 27.06.2020 09:49 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas’ta geçtiğimiz yıl 2 bin 362’si erkek, bin 940’ı da kadın olmak üzere 4 bin 302 kişi hayatını kaybetti.
Sivas’ta 2019 yılında hayatını kaybeden 4 bin 302 kişiden bin 565’inin ölüm sebebi dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Sivaslıların hayatını kaybetmesine neden olan en önemli ikinci neden ise iyi huylu ve kötü huylu tümörler oldu. Kentte 2019’da tümör nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 837 olarak açıklandı. 598 kişi solunum sistemi hastalıkları nedeniyle, 188 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle, 177 kişi endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar nedeniyle, 136 kişi dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler gerekçesiyle, 599 kişi de diğer hastalıklara bağlı olarak öldü. 202 kişinin ölüm nedeninin ise bilinmediği açıklandı.
Sivas’ta geçtiğimiz yıl içerisinde 4 bin 302 kişiden 71’i 0-1 yaş arasında, 28’i 1-4 yaş arasında, 6’sı 5-9 yaş arasında, 7’si 10-14 yaş arasında, 18’i 15-19 yaş arasında, 17’si 20-24 yaş arasında, 22’si 25-29 yaş arasında, 18’i 30-34 yaş arasında, 27’si 35-39 yaş arasında, 41’i 40-44 yaş arasında, 80’i 45-49 yaş arasında, 102’si 50-54 yaş arasında, 201’i 55-59 yaş arasında, 283’ü 60-64 yaş arasında, 425’i 65-69 yaş arasında, 531’i 70-74 yaş arasında, 2 bin 425’i de 75 yaş veya üzerinde vefat etti.

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