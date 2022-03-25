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Sivas'ta 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

25.03.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 hırsızlık, 4 kasten yaralama ve 1 uyuşturucu kullanma suçundan hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün bulunduğu adresi belirledi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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