YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta 26 bin 308 aileye gıda paketi dağıtıldı

Sivas'ta 26 bin 308 aileye gıda paketi dağıtıldı

SİVAS HABERLERİ  | 23.05.2020 19:15 | Son Güncelleme

Sivas'ta 26 bin 308 aileye gıda paketi dağıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 26 bin 308 aileye gıda yardımı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların birçok ihtiyacını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, ihtiyaç sahibi 26 bin 308 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

Ekipler, 12 bin 99 hijyen paketinin de dağıtımını gerçekleştirdi.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi destek programı kapsamında ise 35 bin 781 aileye nakdi yardım yapıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da ihtiyaç sahibi 15 bin 172 aileye 5 milyon 656 bin 704 lira nakdi yardımda bulundu.

Koronavirüs ile mücadele sosyoekonomik destekler kapsamında, pandemi sürecinde toplamda 89 bin 360 vatandaşa 46 milyon 422 bin 869 lira destek sağlandığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Sivas Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:04
Öğle
12:34
İkindi
16:29
Akşam
19:54
Yatsı
21:33

Sivas Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Esra Kaya Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Şenyurt Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yıldırım çarpan kişi öldü

Yıldırım çarpan kişi öldü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları güvenlik kameralarından belirlenen 2 kişiye ceza

Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları güvenlik kameralarından belirlenen 2 kişiye ceza

Sivas’ta 5 Afgan Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Sivas’ta 5 Afgan Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.