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Sivas’ta 264 bin 478 kişi sokağa çıkamayacak

SİVAS HABERLERİ  | 05.04.2020 10:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs ile mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında 1 Ocak 2000 ve sonrasında doğanların da 65 yaş ve üzerinde bulunanlar gibi sokağa çıkması yasaklandı.Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları”na göre Türkiye’de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı Sivas’ta 264 bin 478 kişiyi kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs ile mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında 1 Ocak 2000 ve sonrasında doğanların da 65 yaş ve üzerinde bulunanlar gibi sokağa çıkması yasaklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları”na göre Türkiye’de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı Sivas’ta 264 bin 478 kişiyi kapsıyor. 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Sivas’ta yaşayan 638 bin 956 kişinin 81 bin 79’unu yaşlı nüfus, 183 bin 399’unu da 20 yaş altı nüfus oluşturuyOR. 2019 yılı verilerine göre şehirde yaşayan yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 12,7 iken 20 yaş altı nüfusun toplam nüfusa oranı ise yüzde 28,7 olarak kayıtlara geçti.

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