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Sivas’ta 3 ayda 186 daireye yapı ruhsatı verildi

SİVAS HABERLERİ  | 20.05.2020 09:21 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının Ocak-Mart aylarına ilişkin ‘Yapı İzin İstatistikleri’ni açıkladı.

Sivas’ta 3 ayda 186 daireye yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının Ocak-Mart aylarına ilişkin ‘Yapı İzin İstatistikleri’ni açıkladı. Verilere göre Sivas’ta bu yılın ilk çeyreğinde belediyeler tarafından 186 daireye yapı ruhsatı verildi. Yapı ruhsatı verilen 186 dairenin bulunduğu bina sayısı ise 43 olarak kayıtlara geçti.
2020’nin ilk çeyreğinde Sivas’ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 59 bin 134 metrekare olarak açıklandı. Bunun 26 bin 706 metrekaresini konut kullanım alanı, 25 bin 341 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 7 bin 87 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.
TÜİK, belediyeler tarafından yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayılarına ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre bu yılın ilk çeyreğinde Sivas’ta toplam bin 381 daireye yapı kullanma izni belgesi verildi.
Kentte yapı kullanma izni belgesi verilen yapıların yüzölçümü 252 bin 350 metrekare iken bunun 161 bin 851 metrekaresini konut kullanım alanı, 28 bin 618 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 61 bin 881 metrekaresini ise ortak kullanım alanı teşkil etti.

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