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Sivas’ta 3 ayda 66 şirket kuruldu

SİVAS HABERLERİ  | 18.04.2020 15:14 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), ülkede 2020 yılının ilk çeyreğinde kurulan ve kapanan şirket sayılarını açıkladı.TOBB’dan derlenen bilgilere göre 2019’un Ocak-Mart ayları arasında 65 şirket, 2 kooperatif ve 18 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu Sivas’ta bu yılın aynı döneminde 66 şirket, 3 kooperatif ve 27 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), ülkede 2020 yılının ilk çeyreğinde kurulan ve kapanan şirket sayılarını açıkladı.
TOBB’dan derlenen bilgilere göre 2019’un Ocak-Mart ayları arasında 65 şirket, 2 kooperatif ve 18 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu Sivas’ta bu yılın aynı döneminde 66 şirket, 3 kooperatif ve 27 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 2020’nin ilk çeyreğinde 20 şirketin tasfiye edildiği kentte 20 şirket ile 32 gerçek ticari işletmesi ise faaliyetlerine son verdi.
Sivas’ta 2020’nin ilk 3 ayında kurulan 66 şirketin sermayesinin 9 milyon 70 bin lira olduğu belirtildi. Ocak-Mart döneminde Sivas’ta kurulan yabancı sermayeli şirketin sayısı 2, sermayesi ise 1 milyon 220 bin lira olarak açıklandı.

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