YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli bulundu

Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli bulundu

SİVAS HABERLERİ  | 01.10.2020 18:09 | Son Güncelleme

Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu.

Karşıyaka Mahallesi'nde üç gün önce kaybolan zihinsel engelli Remzi Deniz'i (58) Çerçideresi köyü yakınlarında bir çoban buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Deniz, Altıntabak Şehit Adem Tut Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Deniz, buradaki işlemlerinin ardından evine götürüldü.

Sinan Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin sağ olarak bulunmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Remzi Deniz'in 3 gün önce Kızılırmak kenarında kaybolması üzerine AFAD ekipleri ve bazı derneklerin gönüllüleri bölgede arama çalışması başlatmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
’Samsunspor tabelası’ ait olduğu yere geri döndü
’Samsunspor tabelası’ ait olduğu yere geri döndü
Patateste rekor verim bekleniyor
Patateste rekor verim bekleniyor

Sivas Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:21
Öğle
12:27
İkindi
15:45
Akşam
18:22
Yatsı
19:39

Sivas Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Ferhat Eczanesi
Merkez
Güldeş Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Zara Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Hisarcıklıoğlu’ndan destek istedi
Hisarcıklıoğlu’ndan destek istedi
Sivas'ta okullar eğitime hazırlanıyor
Sivas'ta okullar eğitime hazırlanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.