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Sivas’ta 3 kilo esrar ele geçirildi

27.09.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde 3 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Yıldızeli,i Akıncılar ve Merkez ilçelerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde 3 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı, “Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye yönelik olarak alınan tüm tedbirler artırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir” açıklamalarında bulundu.

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