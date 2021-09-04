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Sivas'ta 30 metrelik şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

04.09.2021 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta 30 metrelik şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 30 metrelik şarampoldeki tarlaya devrilen otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Hasan Hüseyin Öztürk (28) yönetimindeki 58 BL 087 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Aşağısarıca köyü mevkisinde 30 metrelik şarampoldeki tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Öztürk ile araçtaki Emre Çelik (20) ağır yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerinin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

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trafik kazası Sivas

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