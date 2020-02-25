Sivas’ta 334 binaya yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Sivas’ta 2019 yılında belediyeler tarafından 334 binaya yapı ruhsatı verildi. Kentte yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü 474 bin 510 metrekare olarak açıklandı. Bunun 266 bin 250 metrekaresini konut kullanım alanı, 110 bin 664 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 97 bin 596 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

TÜİK, belediyeler tarafından yapı kullanma izni belgesi verilen bina sayılarına ilişkin elde ettiği verileri de kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Sivas’ta 2019 yılında 677 binaya yapı kullanma izni belgesi verildi. Yapı kullanma izni belgesi verilen binaların yüzölçümü 1 milyon 274 bin 985 metrekare iken bunun 801 bin 738 metrekaresini konut kullanım alanı, 189 bin 391 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 283 bin 856 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

