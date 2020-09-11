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Sivas’ta 388 sit alanı bulunuyor

SİVAS HABERLERİ  | 11.09.2020 09:14 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin illerde bulunan sit alanlarını açıkladı.TÜİK’in “Kültürel Miras” verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas’ta 388 sit alanı bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin illerde bulunan sit alanlarını açıkladı.
TÜİK’in “Kültürel Miras” verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas’ta 388 sit alanı bulunuyor. Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi olan Sivas’ta bulunan 388 sit alanının 384’ünü arkeolojik sit alanı, 3’ünü kentsel sit alanı, 1’ini ise karma sit alanı oluşturdu.

En fazla sit alanı Konya’da
Verilere göre Türkiye’de en fazla sit alanının bin 22 adet ile Konya’da olduğu açıklandı. Konya’yı bin 18 sit alanı ile Antalya, 927 sit alanı ile de Muğla izliyor. En az sit alanının bulunduğu şehir 5 ile Hakkari oldu. Hakkari’yi 9’ar sit alanı ile Rize ve Artvin illeri takip ediyor.

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