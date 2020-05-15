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Sivas'ta 4 ilçedeki kısıtlama sona erdi

SİVAS HABERLERİ  | 15.05.2020 21:16 | Son Güncelleme

Sivas'ta 4 ilçedeki kısıtlama sona erdi

SİVAS (AA) - Sivas’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinden il merkezine gelişte uygulanan kısıtlama kaldırıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulu Vali Salih Ayhan başkanlığında toplandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Hıfzısıhha Kurulunun kararına göre, 30 Mart 2020'de Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova'dan il merkezine gelişler izin belgesine bağlanmıştı. Sözü edilen ilçelerdeki salgın vakalarının azalması ve vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle Sivas merkezdeki bayrama yönelik geleneksel ziyaret ve ihtiyaçların rahatça karşılanabilmesi için sözü edilen karara ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir."

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