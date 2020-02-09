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Sivas'ta 464 köy yoluna kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

SİVAS HABERLERİ  | 09.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

Sivas'ta 464 köy yoluna kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 464 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, merkez ve ilçelerde iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Pınarbaşı-Gürün, Suşehri-Polatderesi-İmranlı kara yolları da kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapandı.

Öte yandan il merkezinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kapalı köy yolları Sivas Soğuk hava

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