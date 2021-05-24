Sivas'ta 5 aylık kedi yavrusu, sahibi tarafından patileri ve kuyruğu kesik halde ölü bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ta 5 aylık bir kedi, sahibi tarafından patileri ve kuyruğu kesik halde ölü bulundu.

Çayyurt Mahallesi'ndeki evinin bodrum katında yaklaşık 50 sokak kedisine bakan 47 yaşındaki Gül Dursun, dün "Tostos" isimli 5 aylık yavru kedisini veterinere götürmek istedi.

Kediyi diğerlerinin arasında bulamayan Dursun, evin yakınlarında aramaya başladı ancak sonuç alamadı.

Aramalarına bugün de devam eden Dursun, kedi yavrusunu akşam saatlerinde evinin yakınlarında patileri ve kuyruğu kesik halde ölü buldu.

Dursun'un haber vermesiyle bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

